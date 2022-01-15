عصام كاريكا: هيفاء وهبي مؤدية وليست مطربة.. وعمرو دياب «نمبر وان»

كشف الفنان عصام كاريكا كواليس ظهور الفنانة هيفاء وهبي كمطربة نافيًا أن يكون هو مكتشفها، قائلا إن هيفاء كانت تقدم برنامج في ART زمان هي وأحمد السقا، موضحا: «كنا كل يوم أنا بروح بالأورج كده في الحلقات بنعزف حاجات وابتدينا أنا وهي نغني، وكان عندها الشغف إنها تبقى مغنية وابتدت من هنا».

وقال كاريكا، خلال لقائه مع الإعلامي نزار الفارس في برنامج «مع الفارس» المذاع عبر فضائية «الرشيد» العراقية، إن هيفاء مؤدية استعراضية وليست مطربة، مشيرا إلى أن هذا اللون تحبه الناس، كما أنها استغلت جمالها في هذا الوقت.

الصداقة في الوسط الفني وقتية

وتحدث عصام كاريكا عن صداقات الوسط الفني قائلا: «بتبقى وقتية يعني إحنا بنبقى مع بعض وبنعمل فيلم فبنبقى أصحاب في الوقت ده وأنا مش مرتبط بالممثلين أكتر من المطربين لأن ألحاني كلها للمطربين لكن الممثلين كنت لما أعمل لهم فيلم فنبقى اصدقاء في الفترة الزمنية دي وبعد كده هو بيشوف شغله وأنا بشوف شغلي».

عمرو دياب نمبر وان على الوطن العربي كله

واعتبر كاريكا أن عمرو دياب يأتي في الترتيب الأول في صوت بعده كاظم الساهر وجورج وسوف: «عمرو دياب كاسم هو رقم واحد وبعده جورج وكاظم وعمرو دياب هو نمبر وان في الوطن العربي كله».

وأكد كاريكا أنه لم يحب التمثيل رغم التجربة التي خاضها في فيلم «عايز حقي»: «أنا محبتش نفسي في التمثيل، وعملت ستوب ووقفت خلاص وحسيت إن أنا مش في التمثيل».