عائشة الشاطر: «شاركت في المظاهرات عشان والدي يخرج من السجن»

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ«تمويل الإرهاب»، لجلسة 15 مايو.

وتنشر «الوطن»، نص تحقيقات النيابة العامة مع المتهمة عائشة الشاطر، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر:

ما السبب وراء مشاركتك في اعتصام رابعة العدوية؟

أنا شاركت في اعتصام رابعة العدوية لأن ده كان السبيل الوحيد اللي أقدر أعترض فيه على الأحداث اللي بتحصل؛ منها القبض على قيادات الجماعة وعزل محمد مرسي.

ما المدة الزمنية التي مكثتي فيها في اعتصام رابعة العدوية؟

شاركت في الاعتصام لحد يوم الفض، وخرجت من الاعتصام لما الشرطة قالت للناس تخرج، لكن بعدها شاركت في المظاهرات اللي كانت في مدينة نصر بتخرج من مسجد السلام.

ما هو الغرض من المظاهرات التي كانت تخرج من مسجد السلام بمدينة نصر؟

المظاهرات دي كنا بنطالب فيها بالإفراج عن الناس المسجونة، وعودة محمد مرسي للحكم مرة أخرى.

ما دوافع من مشاركتك في هذه المظاهرات؟

كنت بشارك في المظاهرات دي بس لأن كان نفسي والدي خيرت الشاطر يخرج من السجن، لكن مكنتش بهتف مع الناس ولا بشيل لافتات.

ما مدى تفاعلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واستخدامك له في المظاهرات؟

كان عندي حساب باسم عائشة خيرت الشاطر على الفيس بوك، وكل البوستات الموجودة عليه كانت عبارة عن مطالبة بإخلاء سبيل والدي والناس المحبوسة، فضلا عن المطالبة بالدعاء لهم.

ما مدى تفاعل أصدقائك على الفيس بوك مع هذه البوستات؟

كان عندي ناس كتير وكنت في الوقت ده بقبل أي شخص يبعتلي طلب صداقة على الفيس بوك لأن صفحتي كلها مكنش فيها أي حاجة شخصية وكان عادي يبقي أي حد موجود.

ماذا عن جروب العائلة المشترك فيه أصدقائك على الفيس بوك؟

الجروب ده كان عامله واحد اسمه أحمد عبدالباسط كنت اتعرفت عليه في إحدى المسيرات، وكان جروب اجتماعي بيتكلم عن الزواج والطلاق والناس اللي ماتت والأحداث اللي بتحصل في البلد والناس المسجونة والجروب ده كان بعد فض اعتصام رابعة.

ما علاقتك بالمدعو أحمد عبدالباسط؟

اللي أعرفه أنه كان دكتور في جامعة القاهرة وتم فصله وكان بيشارك في المسيرات دي علشان يرجع للجامعة تاني، وكان هو مؤسس جروب العائلة ولقيت ناس كتير من أبناء المصابين والمحبوسين في الجروب ده.