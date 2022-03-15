محافظ الإسكندرية: ضبط 92 مخالفة تموينية في 48 ساعة.. ومعارض «أهلا رمضان» مستمرة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن السلع التموينية الاستراتيجية المدعمة متوفرة لمدة تزيد عن 4 أشهر، لافتا إلى أن بعض التجار بدأوا رفع أسعار السلع الحرة ومنها «العيش الفينو» منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

المحافظة تطلق يوميا 10 حملات تموينية

وأوضح «الشريف» في تصريحات تليفزيونية، أن رئيس الوزراء وجَّه المحافظين بالتعامل الفورى والتواجد اليومي في الشارع لضبط الأسواق، مشيرا إلى أن المحافظة تطلق يوميا 10 حملات تموينية على مستوى المراكز طوال ساعات النهار والليل لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع والالتزام بالأسعار.

92 قضية تموينية في الإسكندرية

وأشار «الشريف» إلى أن حملات الرقابة التموينية تمكنت من ضبط 55 قضية والأمس 37 قضية مخالفات تموينية، لافتا إلى أن التجار وأصحاب المخابز تعاملوا بشفافية مع أجهزة المحافظة، في ظل تواجد الحملات التموينية على مدار 24 ساعة.

وأضاف «الشريف» أن الغرفة التجارية بالإسكندرية بدأت تجهيز المعارض بأسعار أقل من 25% بالتنسيق مع القوات المسلحة في المنطقة الشمالية والشرطة المصرية بمنافذ ثابتة ومتحركة لتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأكدت محافظ الإسكندرية، أن حملات تخفيض الأسعار والمعارض مستمرة حتى نهاية رمضان، وفي حال الحاجة إليها سيستمر العمل بها، لافتا إلى أن تلك الإجراءات تمنع ظهور أي عمليات احتكار بعد السيطرة الكاملة على الأسواق.