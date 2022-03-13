«تموين الإسكندرية»: المواطنون لجأوا لمخابز «كلنا مع البلد».. و«الفينو» ينقرض

قال محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين بالإسكندرية، إن المبادرة الأخيرة التي جرى إطلاقها في تسعير وزن رغيف الفينو بمحافظة الإسكندرية جاء انعكاسا لرفع عدد من المخابز على مستوى المحافظة لسعر الرغيف، ما أدى إلى تدخل المديرية من أجل وضع حد لتلك الزيادة السعرية بدون زيادة في حجم المنتج، «المواطنون لجأوا للمخابز اللي عليها البنر».

أحمد: تدخلنا للحفاظ على سعر رغيف الفينو

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ونظرا لأهمية ذلك المنتج لكل المواطنين، فقد وجدت المديرية بداية انقراض ذلك المنتج بسبب صغر حجمه، ما أدى إلى تدخلها للحفاظ عليه وحتى يجرى بيعه بسعر عادل.

وتابع قائلا: «لقينا أن الرغيف الفينو بدأ ينقرض، الحجم بتاعه صغر جدا وبقى أصغر من الباتيبان، ووصل وزنه لـ25 جراما وبـ50 قرشا، كمان رغيف الفينو مش مسعر لأنه إنتاج حر، وجالنا شكاوى من المواطنين بخصوص ارتفاع سعره مؤخرا، وبدأنا التحرك ومتابعه المخابز».

وأوضح أن الإدارة قررت تكثيف الرقابة على التراخيص والأسعار والشهادات الصحية الخاصة بالمخابز، «تلمسنا حرص من المخابز في التعاون مع البلد، وعملنا مقابلة في المديرية لإيجاد حل، وجالي وفد من ممثلي المخابز والغرفة التجارية، واتفقنا أنهم يعملوا حاجة للدولة».

وأكد أنه «وعقب الاجتماع تم الاتفاق على بيع رغيف الفينو بوزن 50 جراما بسعر 75 قرشا، وهو سعر عادل للمنتج والمستهلك، وهيكون رغيف كبير يقدر المواطن يستخدمه مع أطفاله، والمحافظ رحب بالفكرة وقالي كمل إجراءاتك، والمخابز اللي علقت بانر المبادرة بقينا بنتابع ونشدد المراقبة عليهم، وبدأنا بحي واحد ودلوقتي دخل معانا 5 أحياء جدد، ونجحنا في تغطية المحافظة كلها بالمبادرة».