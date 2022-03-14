ضبط طن ونصف أعلاف مجهولة المصدر داخل أحد المخازن في الإسكندرية    

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله احمد، وكيل الوزارة، من ضبط مخزن بمنطقة أبيس به منتجات مجهولة المصدر، وذلك عقب توجيهات بتشديد الرقابة على المخازن ومطاردة السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من المنتجات مجهولة المصدر و حماية للمستهلك من الغش التجاري و التدليس.

طن ونصف اعلاف مجهولة المصدر

بدأت الواقعة بشن إدارة تموين شرق برئاسة محمد زكريا مدير الإدارة وإشراف فريد شوقي رئيس الرقابة، حملات على نطاق الإدارة أسفرت عن ضبط مخزن بمنطقة أبيس بداخله طن ردة خشنة ونصف طن أعلاف دواجن بدون مستندات دالة على الحيازة ومجهولة المصدر وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

مصنع زيوت بدون ترخيص

جاء ذلك بعد ساعات من ضبط إدارة تموين العامرية غرب الإسكندرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، مصنعا لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص من الجهات المختصة و تخزين مواد غذائية بنفس المقر.

وتم التحفظ على 2000 كجم «2 طن» زيت داخل تانك من الصاج المجلفن تمهيدا لتعبئته فى جراكن بلاستيك زنة الجركن 20 كجم مجهول المصدر، وعدد 110 شيكارات فول زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي كمية 2750 كجم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.