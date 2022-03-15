مقتل شخصين في انفجار أنبوبة غاز بمطعم مكسيكي

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين على الأقل نتيجة انفجار أنبوبة غاز في مطعم على شاطئ بمنتجع «بلايا ديل كارمن» بـ المكسيك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«بلايا ديل كارمن» تقع على بعد حوالي 70 ميلاً جنوب كانكون

من جانبه، قال موقع «إيه بي سي 7» الأمريكي، إن «بلايا ديل كارمن» تقع على بعد حوالي 70 ميلاً جنوب مدينة كانكون.

وأعلن مكتب المدعي العام لولاية «كوينتانا رو» في بيان، إن المدعي العام فتح تحقيقا في الانفجار، فيما كشفت وسائل إعلام محلية، أن الحادث وقع في مطعم «بلايا ماميتاس»، وأن من بين الضحايا سائحين أصيبا بحروق.