تهديد أمريكي لـ روسيا: عواقب وخيمة في حال استخدام الكيماوي في أوكرانيا

حذرت الولايات المتحدة، روسيا في حال استخدمت الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، بعواقب وخيمة ورد دولي، وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جين ساكي، أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، إن نظام موسكو المالي على وشك الانهيار نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«ساكي»: لدينا وجود مجموعة من الأدوات التي قد تستخدمها مع الصين

وحيت ساكي، الشركات الخاصة الأمريكية التي اتخذت إجراءات ضد روسيا، وهددت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، بكين بعواقب في حال قدم الدعم لـ موسكو، مشيرة إلى وجود مجموعة من الأدوات المتوفرة لـ بلادها التي قد تستخدمها مع الصين.

وفي وقت سابق، قال «البيت الأبيض»،في بيان إن مسؤولين أمريكيين وصينيين أجروا نقاشا جوهريا حول أزمة أوكرانيا، وشدد المسؤولون، على أهمية الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة بين البلدين.

بدوره، رجح أليكسي أريستوفيتش مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا في غضون أسبوع إلى أسبوعين، أو حتى مطلع مايو المقبل على أبعد تقدير.

وكانت الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تم عقدها، امس الاثنين، عبر «الفيديو كونفرانس»، واشار ميخائيل بودولاك مستشار زيلينسكي، إلى لتوقف عن العمل الفني وستستمر المفاوضات، اليوم الثلاثاء.

«ماكرون»: نحاول وقف الحرب في أوكرانيا بدون استخدام الوسائل الحربية

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، عن رغبته في إجراء اتصال هاتفي جديد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه والزعماء الغربيون الآخرون يحاولون وقف الحرب في أوكرانيا بدون استخدام الوسائل الحربية.

وأوضح ماكرون، في حديث لقناة «تي إف 1»، أن الأهم هو تفادي الأسوأ في ما يخص النزاع، واشار الرئيس الفرنسي، إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإعلان هدنة بأسرع ما يمكن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح ماكرون، إن أوروبا لا يمكن أن تكون بأمان إن لم تجر حوارا مع روسيا، معربا عن رضاه عن المحادثات مع بوتين حول، الاتفاق على ضمان سلامة المحطات الكهرذرية في أوكرانيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني ديميتري كوليبا، إن بلاده تدعم أي جهد سياسي لحل الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.