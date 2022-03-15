محافظ جنوب سيناء: مدينة سانت كاترين قبلة السياح الهنود

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مصر ترتبط بعلاقات قوية مع الهند وهي إحدى أهم دول العالم المصدرة للتكنولوجيا، موضحًا أن السوق الهندية من الأسواق السياحية المهمة لمصر، مشيرًا إلى أن كبار الفنانين الهنود يحبون زيارة القاهرة باستمرار.

وأضاف «فودة»، في تصريحات خاصة، أن مدينة سانت كاترين تعتبر قبلة للسياح الهنود الذين يحبون المدينة لقدسيتها ومكانتها الدينية والتاريخية، مشيرًا إلى أن هناك حجاج من الهند تابعين لطائفة الروم الأرثوذكس يزورن دير سانت كاترين ضمن مراسم الحج.

لقاء المحافظ والسفير الهندي

وكشف محافظ جنوب سيناء أنه استقبل أمس في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، السفير الهندي لدى القاهرة أجيت جوبتيه، وزوجته، بعد رحلة أجراها السفير إلى مدينة سانت كاترين زار فيها الدير وكل المعالم السياحية بالمدينة.

وأشار إلى أنه عقد لقاءً مع السفير بمدينة شرم الشيخ، في إطار الترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء وفتح أسواق سياحية جديدة، مطالبًا السفير بنقل صورة حقيقية للشعب الهندي على ما شاهده في جنوب سيناء من أمن وآمان وحسن معاملة.

توأمة بين شرم الشيخ ومدينة هندية

وأكد اللواء خالد فودة أنه جرى إعداد برنامج سياحي خاص بالسفير وزوجته في إطار اطلاعه على أهم المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ، متمنيًا له قضاء أوقات سعيدة خلال زيارته للمحافظة.

وتابع «فودة» أنه بحث توقيع اتفاق توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن الهندية للتبادل الثقافي والسياحي والرياضي بينهما.

السفير الهندي سعيد بزيارة شرم الشيخ

من جانبه أعرب سفير الهند عن سعادته البالغة بزيارة شرم الشيخ، وأثنى على العلاقات الوطيدة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، معربًا عن استعداد بلاده لتوطيد العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك مناطق متشابهة بين البلدين؛ منها منطقة جبال الهيمالايا التي تتشابه مع جبال مدينة سانت كاترين.