«السياحة» تمنح فنادق شرم الشيخ مهلة حتى نهاية أغسطس لتكون صديقة للبيئة

أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عقد ندوة بمدينة شرم الشيخ، بخصوص آليات تحول الفنادق الموجودة بالمدينة لمنشآت صديقة للبيئة، وكيفية إنشاء إدارة بيئية بكل فندق لتقوم بتنفيذ كل الاشتراطات البيئة، والمناخية اللازمة للتحول نحو السياحة الخضراء، بمشاركة نحو 45 فندقًا.

أهمية تحول الفنادق لمنشآت صديقة للبيئة

وأضاف لـ«الوطن» أن المهندس أحمد خالد، مدير برنامج النجمة الخضراء بغرفة المنشآت الفندقية، حاضر خلال الندوة عن أهمية تحول كافة الفنادق لمنشآت صديقة للبيئة، ودور ذلك في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فضلاً عن إعلام كل المنشآت بالخطوات اللازمة نحو التحول للسياحة الخضراء .

ولفت «عاقل»، إلى أن وزارة السياحة، منحت كل المنشآت الفندقية بشرم الشيخ، مهلة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، للحصول على شهادة بأنها منشأة صديقة للبيئة، مشددًا على أن تحول كل فنادق شرم الشيخ لتكون صديقة للبيئة خلال الـ6 شهور المقبلة، يسهم بشكل كبير في زيادة الحركة السياحة الوافدة إليها من مختلف دول العالم.

شرم الشيخ أول مدينة مصرية ستكون " صديقة للبيئة "

وأوضح أن مدينة شرم الشيخ، ستكون المدينة الأولى التي سيتم تحويلها لتكون صديقة للبيئة، وبعدها سيتم تحويل كل المدن السياحية المصرية، وأنه بحلول عام 2030 ستكون كافة فنادق مصر، تنفذ ممارسات السياحة الخضراء، لافتًا إلى أن المقاصد السياحية التي لن تستخدم الطاقة النظيفة، أو تراعي المعايير البيئية والمناخية، لن يكون لها مكان على خارطة السياحة العالمية خلال السنوات المقبلة.

وذكر أنّ طريقة التقديم لتكون الفنادق صديقة للبيئة تكون من خلال الخطوات اللازمة