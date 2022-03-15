مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاح

شهدت قرية المحاسنة دائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة بخارية كانا يستقلانها بسيارة أجرة، على طريق المحاسنة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، ونقلت الجثة والمصاب إلى المستشفى المركزي.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، ومركز شرطة جرجا، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب بطريق المحاسنة دائرة مركز جرجا.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز جرجا، وبالفحص تبيّن أنّه أثناء سير سيارة «أجرة بيجو» قيادة «عبد الله. م. ا» 27 عامًا، سائق ويقيم في قنا، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة بخارية قيادة «أحمد. ا. ا.» 23 عامًا، عامل ويقيم دائرة مركز البلينا.

تفاصيل الحادث

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة وإصابة مرافقه «أنور. ا. ع»، 24 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية مصابًا بـ«سحجات وكدمات متفرقة بالجسم»، ونقلت الجثة إلى مستشفى جرجا العام والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد المصاب ووالد المتوفى المدعو «القرشي. ا. م. ا» 55 عامًا، مزارع ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، واتهما قائد السيارة بالتسبب في الحادث، أفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنّه فوجئ بالمذكورين أمامه ولم يتمكن من مفاداتهما، وحرر المحضر اللازم وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة للتحقيق.