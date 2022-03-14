«مستقبل الإعلام بين الرؤية والتطبيق».. ندوة تثقيفية بجامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمها قسم الإعلام بكلية الآداب، اليوم الاثنين، بعنوان «مستقبل الإعلام بين الرؤية والتطبيق»، وذلك في مقر الحرم الجامعي القديم، والتي حاضر فيها الإعلامي محمد الصايم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ومدير موقع «السبورة التعليمي»، وبحضور الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة الزهراء، رئيس قسم الإعلام، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالقسم والكليات المختلفة.

بدء إجراءات تحويل قسم الإعلام لكلية مستقلة

في بداية الندوة، ألقى الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، كلمة رحب فيها بضيوف الجامعة، معرباً عن سعادته بتواجده في فعاليات الندوة، مشيداً بالدور الذي يقوم به الإعلام كأحد مكونات الرأي العام، معلناً عن قرب البدء في الإجراءات التنفيذية لتحويل قسم الإعلام إلى كلية مستقلة، لتكون إضافة جديدة إلى الصرح الجامعي لخدمة قطاع كبير من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

«النعماني»: الإعلام مرآة حقيقية للمجتمع

من جانبه، أكد الدكتور حسان النعماني أن الإعلام يعتبر مرآة حقيقية للمجتمع، مشيداً بالدور الذي يقوم به الإعلاميون في نقل الأحداث والفعاليات التي تجري على أرض الجامعة إلى المجتمع الخارجي، كما أعرب عن ترحيبه بالإعلامي محمد الصايم، باعتباره أحد الإعلاميين المتميزين في مجال تخصصه، معرباً عن فخره بانتماء ما يقرب من 50% من أعضاء نقابة الصحفيين لقسم صحافة سوهاج.

وأعرب الدكتور عبد الناصر يس عن سعادته بلقاء «الصايم»، الذي وصفه بأنه يمثل واحداً من رموز العمل الصحفي، مناشداً الطلاب بضرورة الاستفادة من خبراته الإعلامية، ومؤكداََ على أهمية الاستذكار والفهم الصحيح للعلوم المختلفة، والتحلي بالأمل والفخر بقيادتهم السياسية، التي تسعى بشكل كبير في تأسيس الجمهورية الجديدة.

ومن جهته، ألقى الإعلامي محمد الصايم كلمة شجع فيها الطلاب على التحلي بالطاقة الإيجابية، والتمسك بالأمل في غد مشرق، مطالباً بتعزيز الجانب التدريبي والمهاري لدى طلاب قسم الإعلام، ومعلناً عن دعمه لجميع الخريحين بتوفير تدريب وفرص عمل لهم في ذات التخصص، إضافة إلى استحداث جائزة مالية سنوية تمنح لأفضل 3 طلاب متميزين في المهارات الإعلامية، في مجالات الصحافة والعلاقات العامة والإذاعة والتلفزيون، محذراً الطلاب من الانزلاق في المواقع الإلكترونية المشبوهة، التي تؤثر بالسلب على مستقبلهم، وتعمل على تسطيح المجتمع، حسب وصفه.

الندوة ضمن خطة قسم الإعلام للتدريب والتطوير

وأوضحت الدكتور فاطمة الزهراء أن الندوة تأتي ضمن خطة قسم الإعلام للتدريب والتطوير، من خلال استضافة الرموز الإعلامية المعروفة من أبناء القسم وخارجه، لتقديم خدمة تعليمية للطلاب، وتدريبهم على أساسيات العمل في الصحافة والإعلام، وتعليمهم الأسس النظرية والأخلاقيات المهنية في الممارسة، ليصبح لديهم رؤية بين التعليم الأكاديمي والتطبيق الفعلي، وربط ذلك بالواقع العملي في الحياة، موجهةً الشكر للدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور كريم مصلح صالح، عميد الكلية، لدعمهما المطلق لفعاليات القسم.

وسبق المحاضرة لقاء مجمع مع الطلاب من جميع الفرق الدراسية، للتدريب العملي على كيفية عمل الحوارات والتحقيقات والكتابة الصحفية، ومناقشة مقترح بتأسيس موقع إلكتروني خاص بطلاب قسم الإعلام، يتم استخدامه في تدريب وتأهيل الطلاب على العمل الصحفي، كما قام رئيس الجامعة بتكريم الإعلامي محمد الصايم، بتسليمه درع الجامعة.