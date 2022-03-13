عاجل.. مصرع طفلة غرقا أثناء لهوها في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، بدائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، في أثناء لهوها على حافة الترعة المجاورة لمنزلها، إذ انزلقت قدماها، ما أدى إلى غرقها ووفاتها، ونقلت جثتها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

إخطار الأمن بالحادث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، بورود بلاغٍ بمصرع طفلة غرقًا في ترعة بدائرة المركز.

وتبين من الفحص أنّ الجثة للطفلة «سهير.ا.ع»، عامين، وتقيم بدائرة مركز جرج، ونقل جثمانها إلى مستشفى جرجا العام «جثة هامدة» ادعاء غرق.

وأفاد والدها «أشرف.ع.ص»، 29 عامًا، عامل، ويقيم بالناحية ذاتها بأنه في أثناء لهو طفلته على حافة الترعة المواجهة لمنزله، انزلقت قدماها وسقطت بها ما أسفر عنه غرقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»

وبتوقيع الكشف الطبي على جثمان الطفلة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنّ سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يشار إلى أنّ محافظة سوهاج، شهدت إصابة سائق «توك توك»، بجروحٍ نافذة من سلاح أبيض، بسبب مشاجرته مع صديقه لخلافات مالية بينهما، ونقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بالحادث، ووصول «م.ع.ج» 19 عاما، يعمل سائق «توك توك»، من مركز أخميم، مصابًا بطعنات عدة ناتجة عن سلاحٍ أبيض.