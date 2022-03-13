وزيرة الثقافة تغادر سوهاج عقب انتهاء فعاليات «أبيدوس» الأول

غادرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم، محافظة سوهاج، عقب انتهاء فعاليات مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء، رافقها إلى مطار سوهاج الدولي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج.

إشادة بمهرجان أبيدوس

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بنجاح مهرجان أبيدوس، وتحقيق الهدف المرجو منه، والإقبال الكبير من أهالي سوهاج لحضور فعاليات المهرجان على مدار 3 أيام متتالية، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة سوف تقوم بتنظيم عدد من الفعاليات بمحافظة سوهاج خلال الفترات المقبلة، موجهة الشكر لمحافظ سوهاج على حفاوة الاستقبال وحسن التعاون؛ لإنجاح المهرجان وخروجه بهذه الصورة الرائعة.

سوهاج ضمن خارطة الثقافة للمهرجانات الفنية

ومن جانبه وجه محافظ سوهاج الشكر لوزيرة الثقافة على إدراج محافظة سوهاج ضمن خطة الوزارة لإقامة الفعاليات والمهرجانات الثقافية الكبرى، مؤكدا على نجاح مهرجان أبيدوس الأول الذي لاقى إقبال وتفاعل من أهالي وأبناء المحافظة، مشيرا إلى رغبة المحافظة في استضافة المزيد من تلك الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

ختام مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء

وكان قد شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء أمس الأحد فعاليات ختام مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.