وزيرة الثقافة تشهد عرض «في انتظار بابا» لـ سمير العصفوري

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، العرض المسرحي «في انتظار بابا» للمخرج الكبير سمير العصفوري، في المسرح القومي، وبحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، وعدد من الفنانين والمسرحيين وحشد جماهيري كبير.

في انتظار بابا

يذكر أنّ عرض في انتظار بابا لفرقة المسرح القومي، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ويمزج ملامح من الملحمة الشعرية الشهيرة الإلياذة لهوميروس بمعالجة وتحليل عالم النفس فرويد لعقدة إلكترا.

أبطال عرض في انتظار بابا

ويهدف العرض إلى نشر قيم السلام والتسامح والتعايش بين البشر بشكل عام، وبطولة سماح أنور، بمشاركة بثينة رشوان، أحمد سلامة، مفيد عاشور، ماهر محمود، سميحة عبدالهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل، علي كمالو، بسمة شوقي، وليد أبوستيت، خالد عبدالحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقى أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، إعداد سمير العصفوري وأيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري.