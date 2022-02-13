إجراء انتخابات اتحاد الناشرين المصريين غدا الاثنين

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، موعد عقد الجمعية العمومية وانتخابات التجديد لمجلس الإدارة، بعد تأجيلها بمعرض الكتاب في دورته الماضية.

وحدد الاتحاد يوم 14 فبراير الجاري، موعدا لعقد الانتخابات بمقره في الدقي، من الساعة الحادية عشرة صباحا.

انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة

وسيجرى انتخاب 6 أعضاء لمجلس إدارة الاتحاد، بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، كما يقدم خلال الجمعية العمومية تقرير مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين عن نشاط الاتحاد، خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أنَّ يجرى عرض الميزانية والحساب الختامي عن عام 2020، ومناقشة مقترحات أعضاء الاتحاد وفقا لنص 16 من القانون.

أسماء المرشحين في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الناشرين:

وكان اتحاد الناشرين المصريين، أعلن في بيان سابق، أسماء 15 ناشرًا مرشحًا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين 2022، مشيرا إلى أنّه سيجرى انتخاب 6 أعضاء لمجلس إدارة الاتحاد، بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

أسماء الناشرين المرشحين لانتخابات اتحاد الناشرين، وجاءت أسماء المرشحين كما يلي:

- أحمد عبدالمنعم سيد أحمد، دار حورس الدولية.

- أحمد محمد أحمد إبراهيم، دار نهضة مصر للنشر.

- أحمد محمد المقدم، الشركة العربية الحديثة.

- أسامة أحمد أبو اليزيد، دار الكتب القومية.

- تامر يسري إبراهيم أبو عميرة، دار مملكة السعادة.

- حسام حامد السيد عبدالمطلب، دار المستقبل.

- رضا محمد عوض فودة، دار رؤية للنشر.

- سعيد عبده مصطفى حسانين، دار المعارف.

- سلطان حسين وهبة حسن، مكتبة وهبة.

- محمد إبراهيم العبسي، دار العلم والإيمان.

- محمد عبدالمنعم محمد أحمد، دار سما للنشر.

- لمياء السعيد عبدالسلام محمود، دار السعيد.

- مروان سيد عبده شافعي، دار تطوير لتنمية المهارات.

- ممدوح علي أحمد، دار الحرم للنشر.

- وليد محمد أحمد مصطفى، دار وليد للنشر.