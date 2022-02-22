تحليل وافي لـ«ثورة 30 يونيو» في أحدث إصدارات هيئة الكتاب

«ثورة 30 يونيو وتأثيرها على المعادلات والتوازنات الاستراتيجية ودور مصر»، كتاب جديد أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وهو من تأليف اللواء الدكتور مصطفى كامل محمد.

موضوعات كتاب «30 يونيو»

وجاء في كلمة الناشر: «شهد العالم منذ منتصف القرن العشرين حتى الآن مجموعة من المتغيرات العالمية التي اتسمت بسرعة وكثافة وتراكم تفاعلاتها، كان أبرزها تلك التي أدت إلى تغيير النظام الدولي ثنائى القطبية، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالنفوذ على الساحة الدولية».

وأضاف الناشر: «كما تعد الأزمة المالية التي تعرض لها العالم من أبرز هذه المتغيرات وقد زاد من حدتها أنها حدثت في ظل هيمنة قوة وحيدة وفي ظل العولمة واتفاقيات التجارة الحرة وظاهرة التنافس الدولي الاستراتيجي».

كما شهد النسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط مجموعة أخرى من المتغيرات الإقليمية التي تميزت بذات الخصائص من حيث سرعة وكثافة وتراكم تفاعلاتها ، ويعد تقسيم السودان وانضمام دولة جديدة إلى دول حوض النيل ، و اختلال التوازن الاستراتيجي لصالح القوى الإقليمية غير العربية والتفاعلات التي جرت في دول ما يسمى بالربيع العربي من أبرز هذه المتغيرات.

ثورة 30 يونيو حشد سلمي لم تشهده البشرية من قبل

ولفت المؤف إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت كحشد سلمي لم تشهده البشرية من قبل، لتضع الرؤية الإستراتيجية العلمية والعملية لإعداد مشروع قومي يلتف حوله العموم، وتعمل على إحداث التماسك المجتمعى لإحداث الاستقرار الأمني والسياسي لتأسيس دولة ديمقراطية عصرية قادرة على إحداث التنمية الشاملة الحقيقية لجميع مقدراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يضمن صيانة أمنها القومي، وبما يؤدي إلى تعظيم إدراك ووعي المصريين بأنهم المسؤولون وحدهم عن ارتقاء وطنهم، وأن عليهم وحدهم صيانة سيادته وسلامة أراضيه في هذه الفترة الحرجة من تاريخ بلدهم.

ويقدم هذا الكتاب تحليل وافي لتأثير ثورة 30 يونيو على المعادلات والتوازنات الاستراتيجية ودور مصر في ضوء النتائج التي ترتبت على هذه الثورة وعلى رأسها إقصاء جماعة الإخوان عن حكم مصر.