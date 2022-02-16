بكوات لينين الرملي.. أحدث إصدارات قصور الثقافة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن مشروع النشر، ثلاث مسرحيات للكاتب الراحل لينين الرملي، وهي: «أهلا يا بكوات، وداعا يا بكوات، اضحك لما تموت»، في كتاب واحد يحمل عنوان «بكوات لينين الرملي» متضمة دراسة وتقديم هذه المسرحيات، كتبه الشاعر جرجس شكري المدير العام لمشروع النشر بهيئة قصور الثقافة.

ملامح كتاب بكوات لينين الرملي

وأضاف جرجس شكري عبر فيس بوك: «الكتاب صدر في الذكرى الثانية لرحيل لينين الرملي، السلام لروحك يا صديقي، والفكرة التي توضح لماذا المسرحيات الثلاث في كتاب واحد يجدها القارئ على الغلاف الأخير وفيها ناقش لينين الرملي سطوة الماضي في أهلاً يا بكوات، ومخاوفه من المستقبل في وداعاً يا بكوات، وانهيار الحاضر في «اضحك لما تموت».

وتابع: «المسرحيات الثلاث التي كتبها على مدى ربع قرن تقريبا، تناقش أوضاع المصريين في الماضي والحاضر والمستقبل، وبدأ بالماضي وانتهى بالحاضر وبينهما سافر إلى المستقبل.

كتاب مغامرة لينين الرملي

وأصدر جرجس شكري في العام الماضي كتابا عن لينين الرملي، بعنوان «مغامرة لينين الرملي»، الذي يقدم قراءة لشخصية هذا الكاتب عبر مراحل متعددة، سواء في المسرح التجاري، أو في مسرح الدولة، أو الفرقة الخاصة التي كونها مع زميله محمد صبحي، أو مع فرقته التي كونها بمفرده عام 2000 مع مجموعة من الهواة.

ومن خلال أعماله المسرحية، أكد الكتاب أن لينين الرملي ظاهرة وحالة نادرة في المسرح المصري، وحالة مختلفة لا تشبه سواها، فلا يمكن تصنيفه في خانة المسرح التجاري، أو حتى مسرح الدولة، ولا الفرق المستقلة، رغم أنه مارس كل أشكال المسرح في صيغه الإنتاجية لكنه احتفظ لنفسه بشخصية لا تمثل سوى لينين الرملي.