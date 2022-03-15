مع قرب ليلة النصف من شعبان 2022.. الإفتاء توضح حكم صلاة الرغائب وفضلها

تقترب ليلة النصف من شعبان، وينتظرها الكثير من المسلمين حول العالم بلهفة، لنيل المغفرة ورضا الله عز وجل، والتمكن من اغتنام فضلها، بالصلاة وقراءة القرآن والدعاء والصيام وغيرها من العبادات والأفعال المستحبة.

«صلاة الرغائب» و«صلاة ليلة النصف من شعبان»

ومن ضمن العبادات، صلاة تدعى «صلاة الرغائب»، أو «صلاة ليلة النصف من شعبان» وهي عبارة عن 100 ركعة، وفي كل ركعة من الركعات الـ100، يتم قراءة سورة الفاتحة، وسورة الإخلاص 10 مرات، حتى يتم الانتهاء من الـ100 ركعة، ويحرص البعض على أداء تلك الصلاة في ليلة النصف من شعبان.

لا تنتسب للدين

وفي هذا السياق، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، حول هذه الصلاة وحكمها، وأجابت الدار عبر موقعها الرسمي، موضحة أن «صلاة الرغائب» أوصلاة ليلة النصف من شعبان»، هي صلاة غير مشروعة، فقد أنكرها العلماء، وأكدوا أنها لا تنتسب إلى الدين الإسلامي، والأصل في الأمر أن على العبد في ليلة النصف من شعبان أن يصلي وحده ما تيسر له من ركعات ويكثر من الدعاء.

وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى ما قاله الإمام النووي: «الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب أو صلاة ليلة نصف شعبان، التي تكون مائة ركعة، بدعتان ومنكرتان وقبيحتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط (أي أخطأ) في ذلك».