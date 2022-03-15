«ضاحي»: وقف إصدار تراخيص المعاهد الهندسية واختبار موحد لطلاب الثانوية

كشف المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته أنَّ هناك عدة قرارات تم اتخاذها من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بخصوص التعليم الهندسي لمواجهة البطالة في صفوف المهندسين، لاسيما أن عددهم يفوق متطلبات سوق العمل.

وقال «ضاحي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّه من بين تلك القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي، قرارًا بوقف إصدار تراخيص معاهد هندسية جديدة وإجراء اختبار موحد لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالتعليم الهندسي.

امتحان موحد للالتحاق بكليات الهندسة

وفيما يتعلق بـ التعليم الهندسي، أوضح «ضاحي» أنَّ طالب بإجراء الامتحان الموحد لطلاب الثانوية العامة الذين يريدون الالتحاق بالكليات والمعاهد الهندسية، ووافق عليه المجلس الأعلى للجامعات من حيث المبدأ، ليصفه بأنه «فلتر» لمن يريد الالتحاق بالتعليم الهندسي ويكون جزء من امتحان الثانوية العامة، ثم بعد ذلك المجموع التكراري والتوزيع الجغرافي.

وأشار إلى أنَّ ذلك الطلب يضمن أن من يرغب في الالتحاق بكليات الهندسة قادرًا على استيعاب العلوم الهندسية فالمجموع ليس حكمًا، ولكنه حد أدنى يتم البناء عليه، كما أنه عامل من عوامل التقييم.

وقف إصدار تراخيص المعاهد الهندسية

وأكّد «ضاحي» أنَّه تقرر أيضًا إيقاف إصدار تراخيص المعاهد الهندسية للأبد وليس فقط لمدة 5 سنوات كما كان معلن سابقًا: «وهو ما قاله الدكتور خالد عبدالغفار زير التعليم العالي في اجتماع لجنة قطاع التعليم الهندسي خلال شهر يوليو قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ15 يومًا»، بحسب تعبيره.

وتابع أنَّ هذه الإجراءات لاسيما الاختبار الموحد من شأنه تقليل الفجوة بخصوص مجموع القبول بكليات الهندسة بين الحكومي والخاص، لتتراوح بين 5% إلى 10% على الأكثر.

وتأتي تصريحات المهندس هاني ضاحي، بعد افتتاح معمل سيمنز بمقر النقابة، مساء أمس، وبعد نحو يوم من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2022 والتي فاز فيها المهندس طارق النبراوي بمنصب نقيب المهندسين الجديد، إذ قال «ضاحي» في تصريح خاص إنَّ الهدف من هذا الافتتاح هو نقل رسالة بالعمل حتى آخر لحظة قبل تركه لمنصبه.