هاني ضاحي يفتتح معمل «سيمنز» للتدريب الهندسي: نعمل لآخر نفس (صور)

افتتح المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته، معمل سيمنز للتدريب الهندسي بالدور السادس بمبنى النقابة العامة للمهندسين، بحضور المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد.

معمل سيمنز

وأشار ضاحي، بحسب بيان لنقابة المهندسين، إلى أن افتتاح معمل سيمنز، يأتي في إطار تفعيل البروتوكولات الموقعة بين النقابة وكبرى الشركات العالمية في المجالات المختلفة لتدريب المهندسين، موضحا أن هذا المعمل، يأتي تفعيلا للبروتوكول الموقع بين النقابة وشركة سيمنز، الذي يتضمن إنشاء شركة سيمنس 5 معامل تدريب، منها 4 في نقابات فرعية، بالإضافة إلى معمل النقابة العامة.

وطالب ضاحي، بضرورة إنشاء باقي المعامل الأربعة في النقابات الفرعية، وفقا للبرامج الزمنية المحددة، والبدء فورا فى تنفيذ الدورات التدريبية بالمعمل، مشددا على أن النقابة وضعت الأسس الثابتة لرفع مستوى المهندسين، لتأهيلهم لسوق العمل، فالنقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين ودعم حديثي التخرج، لتأهيلهم وزياده كفاءتهم.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

يأتي هذا الافتتاح، في اليوم التالي لإعلان نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2022، التي أسفرت عن فوز المهندس طارق النبراوي بمنصب النقيب العام للمهندسين، على حساب المهندس هاني ضاحي النقيب المنتهية ولايته.

وقال المهندس هاني ضاحي في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرسالة التي يريد أن يقولها من هذا الافتتاح رغم خسارة الإنتخابات، أن أي رجل مسؤول في البلد، يجب أن يعمل لآخر لحظة ولآخر نفس، موضحا أن هذا العمل لخدمة المهندسين، بعيدا عن أي حسابات انتخابية.

وأشار الدكتور وليد خضراوي رئيس لجنة المعامل والتدريب بالنقابة العامة للمهندسين، بدوره، إلى أنه سيتم البدء فورا لعقد الكورسات التدريبية للمهندسين بالمعمل، التى تتضمن Basic PLC، وAdvanced PLC ،HMI.

وأوضح خضراوي، أن سعر الكورس التدريبي خارج النقابة 12000 جنيه، في حين أنه سيجرِ إعطاء الدورة داخل النقابة بألف جنية فقط، مشيرا إلى أنه جرى تدريب 10 مهندسين من النقابة كدفعة أولى، على دورة تدريب المتدربين (TOT) لتدريب المهندسين بالمعمل.