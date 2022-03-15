خطوات حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال.. الدرجة الثالثة بـ100 جنيه

قبل ساعات، أعلن موقع تذكرتي، إتاحة التذاكر للجمهور لحضور مباراة مصر والسنغال، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث ينتظر المصريون اللقاء، لتعويض فقدان لقب بطولة القارة السمراء في المباراة النهائية التي أقيمت في فبراير الماضي.

وجرى الإعلان عن إتاحة حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال بداية من صباح اليوم الثلاثاء، لذا تستعرض الوطن فيما يلي خطوات حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال وأسعار التذاكر، وفق ما أعلنه موقع تذكرتي في بيان له.

خطوات حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

أقل من 10 أيام على انطلاق المباراة المرتقبة ضمن ذهاب التصفيات الأفريقية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي ينتظرها الجمهور المصري لتحقيق الفوز وتعويض الخسارة أمام أسود التيرانجا، في المباراة النهائية التي جمعتهما في فبراير الماضي بنهائي كأس أمم أفريقيا 2022.

خطوات حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال

- الدخول إلى موقع تذكرتي.

- انقر على مباراة مصر والسنغال.

- اكتب بياناتك التي ستطلب منك، فإذا كنت مسجلا من قبل فكل ما عليك هو إدخال رقم حساب تذكرتي وكلمة المرور فقط، وإذا كنت مشتركا جديدا يجب أن تختار الجنسية سواء مصري أو أي جنسية أخرى.

- اكتب بياناتك ورقم الهاتف الذي ترسل من خلاله كود التسجيل، ثم ارفع صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بك وصورة شخصية، وبعد الانتهاء من الخطوة سيتم استخراج بطاقة FAN ID.

قم بتحديد الدرجة التي ترغب بها واحجز الفئة التي تناسبك.

رابط حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، رابط حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال.

ويمكن الدخول على رابط حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال من خلال الضغط هنا.

أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال

وجاءت أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال وفق ما أعلن موقع تذكرتي كالتالي:

- سعر تذكرة المقصورة بـ2000 جنيه.

- سعر تذكرة الدرجة الأولى 600 جنيه.

- سعر تذكرة الدرجة الأولى العلوي يصل إلى 400 جنيه.

- سعر تذكرة الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

- الدرجة الثالثة 100 جنيه.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

وتقام المباراة المرتقبة يوم 25 مارس الحالي، بحضور 60 ألف مشجع، كما تقام مباراة الإياب بين المنتخبين 29 مارس الحالي.