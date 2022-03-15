تعزيز التعاون بين مصر للطيران والخطوط العراقية في مجال صيانة الطائرات

في إطار تعزيز التعاون الفني بين شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والخطوط الجوية العراقية، انتهت الأطقم الفنية بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من تنفيذ كشف «صيانة ثقيلة»، لطائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من طراز بوينج B777-200 ذات التصميم العريض.

تعاون مثمر بين مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية

وقال المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إن إجراء «صيانة ثقيلة» لإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية وتسليمها للشركة يأتي فى إطار التعاون المثمر بين مصر للطيران والخطوط العراقية، مشيرًاً إلى أن العلاقات الطيبة بين الشركتين أثمرت عن استمرار التعاون لفترة طويلة ومن المنتظر تعزيز التعاون في صيانة الطائرات العراقية على نطاق أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة الطرفين تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة.

استهداف العملاء من شركات الطيران خارج جمهورية مصر العربية

وأكد زكريا أن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تهدف خلال الفترة المقبلة لعقد العديد من الشراكات مع الكيانات الكبرى وتقديم المزيد من خدماتها الفنية من خلال إنشاء محطات لصيانة الطائرات بمنطقة الشرق الأوسط وداخل قارة إفريقيا لاستهداف العملاء من شركات الطيران خارج جمهورية مصر العربية وفي أقرب النقاط إليهم.