عضو صحة النواب: نتوقع إلغاء إجراءات كورونا في رمضان «الوضع بقى آمن»

مع اقتراب موعد شهر رمضان 2022، هناك قلق لدى بعض المواطنين من أن ترتفع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث يشهد هذا الشهر تجمعات كثيرة وحفلات إفطار جماعي، ويتساءل العديد حول تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإن كانت ستصبح مكثفة خلال رمضان للسيطرة على انتشار الفيروس، أم أنه سيتم تخفيفها.

استعدادات مواجهة كورونا في شهر رمضان 2022

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لا داعي للقلق من الوضع الصحي في البلاد خلال شهر رمضان 2022، نظرا لأن أعداد الإصابات في انخفاض كبير وملحوظ، ولم تعد حالات كورنا حرجة كما كان الوضع في السابق، وقالت: «الأعداد أصبحت منخفضة، ولا تستدعي الدخول إلى المستشفى، وهذا يدل على تمكن الدولة المصرية من السيطرة على الوضع، إلى جانب أن أغلب الشعب المصري تلقى لقاح فيروس كورنا، ومنهم من تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح».

عضو صحة النواب: ننتظر قرار رئيس الوزراء

ولفتت «عبد الحليم» إلى أن مصر تتخذ خطوات سليمة في مواجهة فيروس كورونا، والأوضاع في تحسن مستمر، قائلة: «إحنا طالعين لقدام في ملف السيطرة على فيروس كورونا المستجد، وشهر رمضان 2022 سيكون بالشكل الذي اعتدنا عليه في الأعوام السابقة، من المتوقع بنسبة كبيرة أن نرى الخيم الرمضانية، وموائد الرحمن مرة أخرى، ولا خوف من زيادة الأعداد خلال هذا الشهر».

وأكدت عضو صحة النواب: «نحن في انتظار قرار من رئيس الوزراء حول شكل الوضع في شهر رمضان، إن كان سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها أو إلغائها، ولكن من المتوقع ألا يتم تكثيفها وقد يتم إلغائها»، مشيرة إلى أن هناك العديد من الدول رفعت كافة الإجراءات الاحترازية، منها السعودية التي تتلقى آلاف من الزائرين في شهر رمضان.