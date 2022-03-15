محاكاة لألعاب الفيديو.. تدمير مدرعة روسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية

أظهر مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الأوكرانية على موقع التدوينات القصير «تويتر» استمرار عمليات الدفاع عن مدينة ماريوبول، وقالت في تدوينتها «استمرت الأعمال القتالية الرائعة لقوات الحلفاء في الدفاع عن ماريوبول» في محاكاة لألعاب الفيديو.

اشتباك روسي أوكراني وتدمير مدرعة روسية

ويظهر في الفيديو اشتباك آلية عسكرية أوكرانية مع مدرعة روسية، وسط عمليات قتال شرسة لينتهي الأمر بتدمير المدرعة الروسية بالكامل.

مئات القتلى في مدينة ماريوبول

وشهدت مدينة ماريوبول الأوكرانية قصف مكثف من قبل سلاح الجو الروسي بالإضافة إلى معارك مستمرة أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين منذ بدء العملية العسكرية الروسية فجر يوم 24 فبرارير الماضي وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

محاولة ناجحة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول

من جهتها، نجحت قافلة تضم أكثر من 160 سيارة في مغادرة المدينة، وتعد تلك المحاولة الناجحة هي الأولى من نوعها منذ محاصرة المدينة وذلك لترتيب ممر إنساني آمن لإجلاء المدنيين من المدينة الأوكرانية التي تشهد قصف طال مستشفى للأطفال وعمليات قتال عنيفة.

Блискуча бойова робота підрозділів Об’єднаних сил, що продовжують обороняти Маріуполь.#stoprussia pic.twitter.com/XaYPBLvbrP — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 14, 2022

روسيا تنفي إغلاق مدينة ماريوبول

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد نفت في وقت سابق ما وصفتها بالادعءات الأوكرانية، عن الرواية التي أفادت بأن مدينة ماريوبول محاصرة، إذ قالت «الدفاع الروسية» أنّ المدينة غير مغلقة وبدأت فيها عمليات إجلاء جماعية، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

وبدأت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا أواخر شهر فبراير الماضي، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا، بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا عسكرياً.