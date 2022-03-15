عقوبات يابانية تستهدف 17 روسيا بينها أعضاء من عائلة يوري كوفالتشوك

جمدت السلطات اليابانية، أصول 17 روسيا، وفرضت ضوابط على أنشطة رؤوس أموالهم، وأشارت «طوكيو»، إلى أن نوابا في البرلمان الروسي من بين المستهدفين بعقوبات تجميد الأصول.

وأضافت السلطات اليابانية أن العقوبات تطال مجموعة رينوفا وأعضاء من عائلة يوري كوفالتشوك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها صادرت يختا بقيمة 140 مليون دولار تعود ملكيته لرجل أعمال روسي في ميناء برشلونة، فيما أشار موقع «مارين ترافيك» إلى أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش نقل يخته الفاخر «سولاريس» من برشلونة إلى ميناء تيفات في جمهورية الجبل الأسود، تفاديا لوقوعه تحت العقوبات الأوروبية واحتجازه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

نزوح أكثر من 2.8 مليون أوكراني عن بلادهم

من جانبها، قالت منظمة «الأمم المتحدة»، إن أكثر من 2.8 مليون أوكراني نزحوا عن بلادهم منذ بدء الحرب، معربة عن خشيتها من نزوح ملايين آخرين إذا استمرت الحرب

بدورها، أشارت وزارة «الخزانة الأمريكية»، إلى أن تخلف روسيا عن سداد الديون السيادية سيزيد متاعبها الاقتصادية

رئيس وزراء بريطانيا: حان الوقت للاعتماد على الطاقة النووية

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن المفاوضات مع الجانب الروسي تسير بشكل جيد، فيما أشار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى أن سياسة مقاطعة الطاقة الروسية ستنجح وحان الوقت للاعتماد على الطاقة النووية

مقتل 3 عناصر خدموا في القوات الخاصة البريطانية غرب أوكرانيا

ميدانيا، رجحت وسائل إعلام بريطانية، مقتل 3 عناصر خدموا في القوات الخاصة البريطانية في ضربة موسكو الجوية لمعسكر «يافوروفسكي» غرب أوكرانيا، وقالت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، إن القتلى لم يكونوا جزءا من وحدات «فيلق المرتزقة»، التي يتم تدريبها في المعسكر.

بدورها، قالت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن صحفيا بريطانيا، كان يغطي الأحداث في أوكرانيا لصالحها أصيب بالرصاص وتم نقله إلى مستشفى قرب كييف.