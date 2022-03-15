دوي صافرات الإنذار في «كييف».. وتواصل مفاوضات «روسيا أوكرانيا» اليوم

قالت قناة «العربية» الإخبارية، فجر اليوم الثلاثاء، إن صافرات الإنذار دوَّت مجددا في العاصمة الأوكرانية «كييف».

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أشارت في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن القوات الروسية تخطط لتعزيز مجموعة من القوات في اتجاه «خاركيف»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

المفاوضات مستمرة

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن المفاوضات مع روسيا ستتواصل اليوم الثلاثاء.

من جانبها، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إعادة التيار الكهربائي مجددا إلى محطة «تشيرنوبل».

وأمس الاثنين، قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون، أعلن، أمس الاثنين أنه سيجري محادثات مع نظيره الروسي في الساعات القليلة المقبلة.