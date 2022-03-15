رؤساء حكومات 3 دول أوروبية يزورون أوكرانيا اليوم للقاء «زيلينسكي»

يستعد رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا، اليوم، لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف، ولقاء الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، حسب بيان صادر عن بولندا، نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا ضد روسيا

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء التشيكي، إنّ الهدف من زيارة العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، التعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

20 يوما على الحرب الروسية الأوكرانية

وتقترب الحرب بين روسيا وأوكرانيا من الأسبوع الثالث على التوالي، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن حملة عسكرية موسعة على البلاد، لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد، وأعلن الكرملين أنّ روسيا تهدف إلى تحييد أوكرانيا عسكريا ونزع سلاحها، وأنّ العملية لعسكرية مستمرة في تحقيق أهدافها.