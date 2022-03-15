عاجل.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت فرنسا، أن الاتحاد الأوروبي سيلغي وضع روسيا كدولة أكثر تفضيلا في مجال التجارة، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأشارت السلطات الفرنسية، إلى أنّ حزمة العقوبات الجديدة ستطال 600 رجل أعمال روسي.

فيما طالبت بريطانيا الصين بوقف دعم روسيا بأي شكل من الأشكال، وأكد وزير الخارجية الصيني، أن بكين ليست طرفا في أزمة أوكرانيا.

الصين: بكين ليست طرفا في أزمة أوكرانيا

وهددت أمريكا الصين بعواقب وخيمة حال دعم روسيا في الوقت الذي اتفقا فيه الجانبان على الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة بينهما بشأن حل الأزمة الأوكرانية.

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية فى الرابع والعشرون من فبراير الماضي، فيما فرضت العديد من الدول عقوبات على رأسها أمريكا وبريطانيا.