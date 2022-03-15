«الدفاع الروسية» تعلن السيطرة على خيرسون الأوكرانية.. وقتيلان في كييف

قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ قواتها تسيطر على منطقة خيرسون الأوكرانية بالكامل وذلك في اليوم العشرين للحرب الروسية الأوكرانية، وفقاً لنبا عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

قتيلان جرّاء قصف جوي روسي لمبنى سكني

وأعلن جهاز الطوارئ، اليوم الأحد، سقوط قتيلان على الأقل من جراء قصف طال مبنى سكنيا في العاصمة كييف.

ويشار إلى أنّ 9 مدنيين لقوا مصرعهم على الأقل، وجرح 9 آخرون، نتيجة قصف جوي روسي على برج تليفزيوني مساء أمس الاثنين بمنطقة ريفني الأوكرانية.

استمرار محاصرة كييف

ولا تزال عناصر الجيش الروسي تواصل محاصرتها للعاصمة الأوكرانية كييف وسط قصف من حين لآخر يستهدف مواقع عسكرية وأبراجاً سكنية.