مقتل سائق «توك توك» في مشاجرة على أولوية المرور بالإسكندرية

قٌتل سائق «توك توك» بعد أن تلقى ضربة بماسورة حديدية على رأسه، إثر مشاجرة بينه وبين سائق سيارة «تاكسي» بسبب أولوية المرور بشارع مصطفى كامل، بمنطقة القصعي شرقي الإسكندرية.

تفاصيل مقتل سائق الـ«توك توك»

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان، بتلقي بلاغ من المستشفى الأميري الجامعي يفيد بوصول المدعو «علي.أ.ال.أ»، 18 عامًا، سائق «توك توك»، مصاب بجرحين رضيين بالوجه، وفروة الرأس، واشتباه في كسر عظام الأنف، وتوفى في الحال إثر الضربة التي تلقاها على رأسه.

وبسؤال والد الضحية، المدعو «أحمد.ال.أ»، 46 عامًا، عامل، مقيم بمنطقة غبريال، اتهم المدعو «علي.ك.م.م»، 36 عامًا، وشهرته «علي كار»، سائق تاكسي، مقيم بمنطقة القصعي، بالتعدي على نجله محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

التحريات تكشف التفاصيل

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، تعدى خلالها الأول على الثاني بالضرب بماسورة حديدية، محدثًا إصابته التي أدت لوفاته، بسبب أولوية المرور بشارع مصطفى كامل بمنطقة القصعي، وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم والأداة المستخدمة، وتبيَن أنه سبق اتهامه في القضية رقم 1887/2020 جنايات القسم «سلاح ناري».

واعترف سائق التاكسي المتهم بارتكاب الواقعة، متهمًا المجني عليه بإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى، مستخدمًا سلاح أبيض «كتر» كان بحوزته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر المحضر رقم 2889 لسنة 2022 إداري ثان الرمل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.