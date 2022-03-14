السيطرة على حريق في شقة شرق الإسكندرية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بشارع 16 ملك في منطقة الفلكي شرق الإسكندرية، التابعة لحي المنتزه أول، وذلك دون وقوع إصابات.

تفاصيل حريق الفلكي

كانت البداية، حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة منتزه اول، يفيد بوقوع حريق في في شقة سكنية بشارع 16 ملك في منطقة الفلكي شرقا، وحدوث تلفيات في أرجاء المنزل نتيجة اندلاع الحريق بينما لم ينتج عن ذلك أي إصابات أو وفيات

حريق شقة في الإسكندرية

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغين رفقة سيارة الإسعاف، وتبين أن الحريق التهم محتويات عدد كبير من الشقة السكنية، بينما تمت السيطرة عليه من قوات الحماية المدنية، قبل أن يمتد إلى محلات مجاورة أو الشقق السكنية في العقار.

وتحرر محضر في قسم شرطة المنتزه أول على أن تتابع جهات التحقيق تفاصيل الحريق لمعرفة إذا كان هناك شبهة جنائية كونه حادث بفعل فاعل أم نتاج ماس كهربائي.

حريق في الإسكندرية أمس

وكانت الإسكندرية، شهدت أمس، وقوع حريق داخل شقة بالدور الثالث في عقار مكون من ثلاث طوابق حارة الشيخ شاهين من الامام الاعظم كوم الشقافة غربا، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

تلك المنطقة التي شهدت حريق آخر منذ عدة أيام نتج عنها مصرع طفلين تواجدا في الشقة حينها.