بيقولوا.. موقف صلاح أمام السنغال وصدمة لرمضان صبحي وانفراجة في الزمالك

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وكشف وليد العطار المدير التنفيذي في اتحاد الكرة المصري لكرة القدم آخر التحديثات بشأن إصابة محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، التي تعرض لها أثناء المشاركة في لقاء برايتون بالدوري الإنجليزي، بتأكّيد أنَّ الفرعون المصري لا يعاني من إصابة قوية تمنعه من المشاركة مع المنتخب: «محمد أبو العلا طبيب المنتخب على تواصل دائم مع محمد صلاح والجهاز الطبي في ليفربول، ويمكنني القول إن إصابة صلاح بسيطة وأنها لن تعيقه من المشاركة مع منتخب مصر في مواجهتي السنغال».

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