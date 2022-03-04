محمد صلاح: الكرة أكل عيشي وبخاف عليه.. وعلاقة المدرب واللاعب في مصر لازم تتغير

قال محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إنه يحاول دائما تجنب الوقوع في الأخطاء، وأن هدفه الأول والأخير هو كرة القدم، لافتا إلى أن علاقة اللاعبين مع المدربين في مصر يجب أن تتغير.

وأضاف محمد صلاح، خلال حواره مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الجمعة، «أنا دايما بخاف على أكل عيشي، ودايما ببقى عاوز أبقى لاعب كرة، بدور على كل حاجة عشان ابقى لاعب كرة، ودايما بحاول أتجنب الغلط، ولما ببقى مع صحابي بشوف هما بيعملوا إيه غلط زي السهر، بس أنا عاوز كل حياتي تبقى للكرة وأوصل لهدفي»

وتابع: «لما عشت في القاهرة كان كل هدفي في الحياة معملش حاجة غلط عشان أوصل وأبقى لاعب كرة، عشان ده أكل عيشي، وأهلي كانوا بيصرفوا عليا عشانه».

وتابع: «فيه نقطة نفسي تتغير، وهي إن المدرب واللاعب في مصر يبقى بينهم علاقة ويقعدوا يتكلموا مع بعض، ومش شرط المدرب هو المدرس اللي بيضربك، لأ لازم يبقى فيه كلام ما بينا، مش بفرض عليك رأيي، بس بقول رأيي ولو شايفه صح يقول صح، بس في مصر الموضوع مش كده، عندنا خوف من المدربين، والنقطة دي لازم تتصلح في مصر».