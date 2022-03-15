أعدها 30 خبيرا وتوفر تمويلا للمشروعات..تفاصيل استراتيجية تغيرات المناخ

أعلنت وزارة البيئة، الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تعمل من خلال عدة محاور لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يراعي صون الموارد الطبيعية، وتوفير تمويل للمشروعات الهادفة للحد من الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ وتحقيق خفض الانبعاثات في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، وتحسين قدرات التكيف لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، ومن المفترض عرض الاستراتيجية خلال أيام على مجلس الوزراء لإقرارها في أقرب وقت.

الاستراتيجية جرى إعدادها في وقت قياسي

وقال الدكتور سمير طنطاوي عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية مدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع للتغيرات المناخية، إنّ الاستراتيجية تم إعدادها في أقل من عام وشارك في إعدادها 30 خبيرا في مجالات مختلفة أبرزها المناخ والطاقة والري والزراعة وغيرها من المجالات المرتبطة بقضايا التغيرات المناخية.

عشرات المشروعات المطروحة

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»: «تلك الاستراتيجية الهامة التي سيتيح تطبيقها طرح الآليات اللازمة لتمويل مشاريع التكيف ومواجهة آثار التغيرات المناخية حيث سيتم طرح عشرات المشروعات قبيل بدء مؤتمر التغيرات المناخية ال27 والمقرر أقامته في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وبطرح تلك المشروعات سيتاح تمويلها من المجتمع الدولي حيث يتم العمل على تعزيز مشاركة القطاع البنكي الأخضر والسندات الخضراء وتشجيع الاستثمار في مشروعات المناخ من خلال آليات تمويل محفزة وإشراك حقيقي للقطاع الخاص».

وأضاف «طنطاوي»: «على سبيل المثال سيجري العمل في مجال الزراعة على استنباط المحاصيل الأكثر قدرة على المواجهة وفي مجال حماية الشواطئ سيجري العمل على البنية التحتية القادرة على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب البحر وتآكل الشواطئ والعمل عليها من خلال مشروع إدارة المناطق الساحلية، وتبنت وزارة الموارد المائية والري نظام جديد الإنذار المبكر للأمطار والسيول».