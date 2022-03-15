ضبط وإعدام 13 طن أغذية وعصائر في الغربية

شنّت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، حملة مكبرة لضبط سوق الغذاء بمركز ومدينة زفتى والسنطة، للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي، ومطابقة شروط الترخيص من عدمه، حيث وجّه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في الغربية، بتشكيل لجنة مكبرة للمرور على منافذ بيع الأغذية والتأكد من شروط الترخيص.

وأسفرت حملة صحة الغربية عن ضبط وإعدام 13 طنا و125 كجم و504 لترات عصائر وأغذية متنوعة، للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بنطاق مدينة ومركز زفتى والسنطة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، بالتنسيق مع هيئة وسلامة الغذاء، ومديرية الطب البطري ومديرية التموين.

الرقابة على الأسواق

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية، بتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واستمرار الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، وحرصًا من مديرية الصحة على صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على غذاء آمن وصحي.

إعدام أغذية متنوعة

من جانبه، أوضح الشناوي نجم، مراقب عام الأغذية، أنّه جر المرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة زفتى والسنطة، للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرا إلى إعدام أغذية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي، تحرير 16 محضر جنحة صحية، وعدم حمل شهادات صحية، وغلق وتشميع 5 منشآت، لوجود خطر داهم يهدد حياة المواطنين، وذلك بعد تشكيل لجنة بمعرفة الدكتور محمد شكر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة فاطمة يوسف، مدير إدارة مراقبة الأغذية، لضبط سوق الغذاء والمصانع والمعامل بنطاق المحافظة قرب حلول شهر رمضان الكريم.