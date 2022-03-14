توزيع لحوم وكراتين مواد غذائية على 500 أسرة بقرى زفتى في الغربية

وزعت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ألف كيلو لحوم وكراتين مواد غذائية على500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية شرشابة مركز زفتى بمحافظة الغربية.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية على أهمية تضافر جميع الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، وتوفير متطلباتهم، والتخفيف عن كاهل غير القادرين، ورسم الضحكة على وجوه الأسر المستفيدة وإدخال البهجة والسرور عليهم .

التكافل الاجتماعي

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المستفيدين هم الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، إسهامًا من الجمعية في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأضاف أن التوزيع يتم تحت رعاية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، لافتاً إلى أن التوزيع جاء ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، ومرضى السرطان.

مشروعات وخدمات خيرية

الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية لأهالي محافظة الغربية الأكثر احتياجا، بينها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم، ومستمرون في تقديم كافة تلك الخدمات لأهالينا على مستوى الجمهورية.