التنمية المحلية تسلّم معدات المحطة الوسيطة ببنها بتكلفة 14 مليون جنيه

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، بشأن جهود الوزارة الجارية لتطوير منظومة المخلفات البلدية بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع وزارت البيئة، والتخطيط، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية للمنظومة، والمتضمنة دعم المحافظة بمحطة وسيطة متحركة للمساعدة في نقل التولد اليومي من المخلفات الصلبة من مدينة بنها إلى المدفن المحكوم بمنطقة العبور.

إدارة المُخلفات البلدية الصلبة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية.

تسليم معدات المحطة الوسيطة المتحركة ببنها

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنّ اليوم الثلاثاء شهد تسليم معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة بنها، بتكلفة بلغت نحو 14 مليون جنيه، مشيرا إلى أنّ المحطة تتضمن المعدات الآتية: (4) رأس جرار ماركة رينو طراز (C440T) + نصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3، ولودر كاتربيلر طراز 910K إنجليزي الصنع سعة القادوس 1.3 م3.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّه جرى تدريب السائقين بالمحافظة على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات الجديدة، وتدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أنّ الحكومة تسابق الزمن للإسراع بتنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات بجميع المحافظات، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري، وتحسين مستوى النظافة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس بأسرع وقت في تلك الخدمة المهمة.