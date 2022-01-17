خطة تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحلة.. خط جديد وورشة صيانة

وجه الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة الغربية، بالتنسيق والتعاون الكامل مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لإنهاء كل أعمال التطوير الجارية بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بالطريق الدائري «المحلة - المنصورة»، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وباشر رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى يرافقه المحاسب سعد نصر والمحاسب حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة، والمهندس عبد الناصر جاد مدير مصنع تدوير المخلفات الصلبة، الأعمال القائمة بالمصنع.

تركيب خط جديد لتقليل المخلفات

ووجه رئيس المدينة في تعليماته إلى مساعديه بتركيب الخط الجديد، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المصنع، حيث يجرى تركيب الخط الجديد الذي سيساهم في تقليل المخلفات المنقولة إلى المدفن الصحي بالسادات.

وأشار رئيس مدينة المحلة إلى تركيب ميزان بسكول جديد وإنشاء غرفة تحكم وبناء سور حول المصنع، مع استكمال أعمال التشطيب الخارجية والطلاء وعمل بلاطات خرسانية، بجانب إنشاء ورشة صيانة جديدة تضم مغسلة للمعدات، فضلا عن إنشاء غرفة أمن و«جراج» جديد للسيارات.

وفي السياق ذاته، تتواصل أعمال رفع التراكمات القديمة يومياً، ويجرى توفير قطعة أرض كنقطة وسيطة لتفريع المتولد اليومي لحين رفع كل التراكمات داخل المصنع، وإنهاء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الحالية.

رفع المخلفات بترعة العامرية وطريق البحر

الجدير بالذكر، أن الجهات التنفيذية رفع المخلفات بترعة العامرية، وطريق البحر، بداية من مدخل قرية العامرية بناحية الجابرية حتى بداية التغطية على البحر، مقابل الكتلة السكنية حفاظا على صالح أرواح وحياة المواطنين.