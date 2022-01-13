شعراوي يبحث مع «ريلاينس للاستثمار» التعاون المشترك في المخلفات الصلبة

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات لمتابعة ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، فيما يخص مشروعات منظومة المخلفات الصلبة بالإسماعيلية وبورسعيد ودراسة التعاون في مجال مخلفات الهدم والبناء بالمحافظات.

وخلال اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية آخر مستجدات عمل الشركة في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، فيما يخص تنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظتين، وفقاً للعقود الموقعة بين المحافظتين والشركة.

كما تم مناقشة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة فيما يتعلق بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد لتقديم خدمات الجمع السكني ونظافة الشوارع والميادين والشوارع والمحاور الرئيسية لاستكمال منظومة المخلفات بصورة متكاملة في المحافظتين.

الوزارة حريصة على رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة

وأكد اللواء محمود شعراوي، على حرص الوزارة بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات الشريكة بالدولة على النهوض ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة، بكل المحافظات، وعدم تراكم كميات من القمامة والمخلفات في مصانع التدوير أو خارجها وعدم السماح بالحرق العشوائي للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها والتعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا الملف.

وشهد الاجتماع أيضاً دراسة إمكانية التعاون بين الوزارة والشركة والمحافظات، فيما مجال تدوير مخلفات الهدم والبناء في عدد من المحافظات، حيث أشار اللواء محمود شعراوي إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات الهدم والبناء، خاصة في ظل النهضة العمرانية والمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها محافظات الجمهورية المختلفة.

تشجيع الوزارة لإشراك القطاع الخاص في منظومة التدوير

وأكد وزير التنمية المحلية على تشجيع الوزارة لإشراك القطاع الخاص في منظومة تدوير مخلفات الهدم والبناء ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة لرفع كفاءة عمليات الجمع السكني؛ ونظافة الشوارع والميادين والشوارع والمحاور الرئيسية وإدارة المحطات الوسيطة والنقل لمصانع التدوير وإدارتها وتشغيل وخلايا الدفن الصحي الآمن بالمحافظات.

كما تم استعراض مقترحات الشركة في التعاون والشراكة والاستثمار في مجال مخلفات الهدم والبناء في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة لها في ظل خبرة الشركة في هذا المجال في بعض المحافظات المصرية، بالإضافة إلى التواصل مع الشركة الألمانية الموردة للكسارات التي سيتم توزيعها على جميع المحافظات في إطار التعاون بين الشركة الألمانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار المهندس كريم السبع، إلى رغبة الشركة في التعاون مع الوزارة والمحافظات في هذا المجال والإدارة والتشغيل للمجمعات الخاصة بمخلفات الهدم والبناء والحصول على منتجات متعددة وإعادة استخدام نواتج تدوير هذه المخلفات، فيما يخص عمليات الرصف وصناعة الأنترلوك، وغيرها من المنتجات الأخرى التي تستخدم في عمليات البناء، وفقاً للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الجهات المعنية ممثلة في الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ومركز بحوث البناء.

وأوضح السبع أن الشركة ستعد دراسة وافية وملف متكامل فيما يتعلق بالملفات والموضوعات التي تم بحثها في اللقاء؛ بما يساعد في جهود الدولة في وضع منظومة متكاملة للمخلفات بجميع أنواعها والتيسير على القطاع الخاص للعمل في المنظومة بمختلف جوانبها وعمليات توعية المواطنين بالمنظومة ودور منظمات المجتمع المدني في المحافظات التي يعملون بها.