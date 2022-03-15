إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة في كفر الشيخ

نظمت محافظة كفر الشيخ، ورشة عملٍ للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، حول تنفيذ حملات التوعية في مجال إدارة المخلفات الصلبة، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم؛ لتدريب العاملين في الدولة على مهارات العمل لبرامج تدوير المخلفات الصلبة، ومدى الاستفادة منها.

معدات حديثة لرفع المخلفات

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي لبرنامج إدارة المخلفات الصلبة بالإقليم، عبر بيان حول إنجازات البرنامج بالمحافظة، والتي تضمنت دعم المحافظة بالمعدات وتطوير المصانع القائمة، فضلاً عن دعم المحافظة بعدد من المعدات لرفع كفاءة الجمع والنقل ودعم وحدة التدخل السريع، وتطوير المصنعين القائمين في مركز سيدي سالم، وبيلا.

إنشاء 3 مصانع للمخلفات

وأشار إلى أنّ المشروعات المقترحة للتنفيذ، خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، يتضمن إنشاء 3 مصانع جديدة؛ إنشاء مصنعين بمركزي دسوق، وكفر الشيخ «دعم محلي»، وإنشاء مصنع في مركز مطوبس «دعم أجنبي»، فضلاً عن إنشاء مدفن صحي للتخلص السليم من المخلفات بالمحافظة.

برامج المخلفات الصلبة

وأوضح أن الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج بمحافظة كفر الشيخ، شملت تطوير المصنعين الموجودين حالياً في مرکزي، بیلا، وسيدي سالم، حيث تم رفع كفاءتها من 10 أطنان / ساعة إلى 30 طنا / ساعة، وشراء المعدات الخاصة بتشغيل المصانع الجديدة، وشراء 325 بطارية بأحجام مختلفة تتراوح ما بين 70 أمبير وحتى 150 أمبير، وتم توزيعها على المراكز والمدن ووحدة التدخل السريع بالمحافظة.

صيانة المعدات

كما، أوضح المهندس صفوت سليمان، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم تحرير عقود لصيانة المعدات لمدة 4 سنوات، والانتهاء من إعداد المخطط الرئيسي لإدارة المخلفات الصلبة والبلدية، وخطة التشغيل لجميع معدات إدارة المخلفات بالمحافظة، فضلاً عن إعداد برنامج الصيانة، وخطة الرصد والمتابعة، وتقرير التوعية والتدريب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، والدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي لبرنامج إدارة المخلفات الصلبة بالإقليم، والمهندس صفوت سليمان، استشاري برنامج إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وعبد المجيد عبد الرازق، استشاري التوعية والإعلام للبرنامج الوطني، والدكتور محمد خيري الجمال، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية.