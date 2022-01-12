خطة تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحلة.. توسعة ورفع كفاءة معدات

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المهندس أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بضرورة التنسيق الكامل مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لوضع الآليات الكاملة التي تستهدف وضع رؤية لأعمال التوسعات بمصنع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة أمام عزبة المغازي بطريق «المحلة - المنصورة» الدائري.

وتفقد محافظ الغربية، صباح اليوم، أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، حيث يتم تركيب الخط الجديد ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المصنع.

وأشار إلى أن المصنع يتكون من 3 خطوط بطاقة إنتاجية 450 طنا في اليوم، وجار تركيب الخط الجديد الذي سيساهم في تقليل المخلفات المنقولة إلى المدفن الصحي بالسادات.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم حالياً تأهيل المباني الموجودة داخل المصنع، توريد بانكر RDF، إنشاء نظام حريق كامل، إنشاء ورشة صيانة جديدة، إنشاء غرفة أمن، إنشاء مظلة جديدة للسيارات، كما أنه يتم رفع التراكمات بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع، حيث يتم رفع ٤٥٠ طن من التراكمات القديمة يومياً من خلال معدات مجلس المدينة.

تطوير مصنع تدوير القمامة بالمحلة

وباشر اللواء حسين لبيب عطيه رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى بالتنسيق مع أعضاء اللجنة المكلفه بتنفيذ الإجراءات، والتي تشمل المعاينة على الطبيعة لقطعة الأرض اللازمة، بحضور رئيس لجنة التعويضات بمحافظة الغربية وجميع أفراد اللجنة، وبمرافقة المحاسبين سعد نصر وحيدر عطا الله نواب رئيس المدينة، لمعاينة موقع مصنع تدوير المخلفات والأراضي الزراعية المجاورة له، لتوسعته بنحو 5 أفدنة إضافية علة الأكثر.

توسعة مصنع تدوير المخلفات الصلبة

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بشأن إقامة توسعات لمصنع تدوير المخلفات الصلبه بطريق «المحلة - الجابرية».

يذكر أن مصنع التدوير والمخلفات الصلبة طوال 9 أشهر الماضية يشهد العديد من أعمال التطوير في المنشآت والمعدات، وزيادة قدرة التشغيل بجانب أعمال التوسعات.