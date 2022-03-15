كريم عبدالعزيز يكشف كواليس دخوله المجال الفني في «صاحبة السعادة»

تصدر اسم الفنان كريم محمود عبدالعزيز، تريند قوائم البحث على «جوجل»، خلال الساعات الماضية بعد حلوله ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة المذاع على شاشة قناة DMC، وتحدث كريم خلال اللقاء عن كواليس أعماله خاصة فيلمه الأخير «من أجل زيكو»، فضلًا عن علاقته بوالده الراحل ونصائحه له.

وتحدث الفنان كريم محمود عبدالعزيز مع صاحبة السعادة عن بداية دخوله المجال الفني خاصة وأن والده كان يرفض دخوله مجال التمثيل، وأشار إلى أنه أحب التمثيل حيث كان يحضر مع والده للمسرح، أو أيام التصوير، قائلًا: «أبويا لما يكون واقف أمام الكاميرا بيبقى فيه هيبة للمكان وليس الشخصية، فكنت حاسس إن فيه حاجة ليها هيبة، وليها احترامها ومجرد ما بيدخل في المشهد بيبقى مش هو، فقولت أنا لازم أكون في الحتة دي».

كريم محمود عبدالعزيز يكشف كواليس مشاركته الأولى في التمثيل

وعن أول أعماله قال: «كنت حابب جو التمثيل لحد ما رشحني الأستاذ محمد عبدالعزيز لمسلسل (شجر الأحلام) مع الأستاذة دلال عبدالعزيز ومحمد رياض، وكنت فرحان جدا، بس أول يوم تصوير كان يوم أسود مكنتش عارف أمثل ازاي وبالذات أول مشهد مع دلال عبدالعزيز وهي نجمة، فقالتلي اهدى وهنعيد وابتدا الموضوع يمشي معايا شوية، وحسيت بعدها إني ممثل بشع».

محمود عبد العزيز يرفض مشاركة كريم مع صلاح السعدني بسبب الثانوية

وأضاف «عبدالعزيز»، أن ثاني أعماله كانت مع الفنان القدير صلاح السعدني، ولكن والده رفض مشاركته في هذا العمل بسبب «الثانوية العامة»، وأخبره أن يذهب إلى المخرج للاعتذار عن الدور، ولكن عندما ذهب إلى المكان وأخبره المخرج أنه سيقوم بدور أكبر وسوف يجسد أحد أبناء صلاح السعدني ضمن العمل، فرد بأن عليه أن يقنع والده، وبالفعل شارك كريم في هذا العمل الذي أعجب والده في النهاية.