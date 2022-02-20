الغائبة الحاضرة دلال عبدالعزيز.. تشارك برمضان وعيد فطر 2022

يعتقد البعض أن الراحلة دلال عبدالعزيز، أن آخر أعمالها مسلسل «ملوك الجدعنة»، أو فيلم «فرق خبرة»، التي عرض عقب وفاتها، وتم تكريمها من خلال الأفيشات وأيضا على تتر العمل، لكن الغائبة الحاضرة سوف تكون مع جمهورها في رمضان و عيد فطر العام الجاري، برغم رحيلها.

من المفترض أن يعرض آخر أعمال الراحلة دلال عبدالعزيز الدرامية في رمضان 2022، من خلال دورها في مسلسل «عالم موازي» مع ابنتها دنيا سمير غانم، و قد قدمت الراحلة دورا مميزا برمضان 2021 من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة».

كما شاركت الراحلة دلال عبدالعزيز في فيلم «تسليم أهالي» أيضا مع ابنتها دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي من المفترض أن يعرض في أول يوم عيد الفطر المبارك في 2 مايو 2022.

فيلم «تسليم أهالي»

ويشارك في فيلم «تسليم أهالي» مجموعة من نجوم الفن، هشام ماجد، الذي يعد ثان عمل له دون شيكو بعد ما انفصل عنهما أحمد فهمي، وتشاركه البطولة دنيا سمير غانم، ومشاركة عدد من نجوم الفن ومن أبرزهم أوتاكا، و بيومي فؤاد، بجانب الراحلة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

ويظهر في فيلم «تسليم أهالي» عدد من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم الفنانة لوسي، والفنان عبد الله مشرف، و نجم الكوميديا احمد فتحي، والفيلم من تأليف: شريف نجيب، و إخراج: خالد الحلفاوي.

غادرت الفنانة دلال عبد العزيز عن عالمنا في شهر أغسطس الماضي عقب وفاة رفيق الدرب والروح سمير غانم بثلاثة أشهر دون علمها بوفاته، وقد توفى الثنائي أثر اصابتهم بفيروس كورونا.

وقد حزن العديد على رحيل الثنائي، ومن أبرز التعازي، عزاء النجم الهندي الشهير سلمان خان، ونعاهم خلال موسم الرياض بحفل «جوي وردز» معبرا عن أسفه لفقدان دنيا و إيمي لوالديهم.