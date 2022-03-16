سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-3-2022 في البنوك المصرية

تباينت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي والبنك المركزي المصري، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 16 مارس.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 16 مارس.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الأربعاء 16 مارس.

سعر الدولار فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 مارس 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه، للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.