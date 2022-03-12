سعر الدولار اليوم السبت 12-3-2022 في البنوك: الجنيه المصري متفوق

استقر سعر الدولار اليوم السبت 12-3-2022 في مصر وفق آخر تحديث للبنوك المختلفة. كما واصلت العملة الأمريكية صمودها عالميا مقابل العملات الرئيسية، إذ صمدت العملة الخضراء مقابل عدة تراجعات لعدد من العملات الأجنبية ومنها العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، إذ كانت أكثر العملات الرئيسية تضررا بنسبة تصل لحوالي 1.78%، كما تضرر الجنيه الإسترليني بنسبة خسائر تقدر بحوالي 0.90%.

وسجل الدولار الكندي، خسائر قوية تصل إلى 0.83%، وكذلك الين الياباني والذي تراجع بنسبة طفيفة فقط وصلت إلى 0.29%.

وفى السياق ذاته، استقر سعر الجنيه المصري مقابل عدد من العملات غير المدعومة في البنوك المختلفة، اليوم السبت 12-3-2022، عقب ارتفاعات متواصلة أمام الريال اليمني والجنيه السوداني والليرة اللبنانية والروبل الروسي والهريفنيا الأوكرانية، فيما تراجع أمام الليرة التركية.

وللبيع، سجل الريال اليمني سعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني سعر 0.035 جنيه، والليرة اللبنانية بيعت بسعر 0.010 جنيه، والروبل الروسي بسعر 0.148 جنيه.

ووصل الدولار النيوزيلاندي لسعر 10.754 جنيه للبيع، وسجلت الليرة التركية سعر 1.103 جنيه للبيع، فيما بيعت عملة هريفنيا الأوكرانية بسعر 0.528 جنيه، والدولار النيوزلندي بسعر 10.754جنيه للبيع.

سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدولار الأمريكي، اليوم السبت 12-3 -2022، استقرارًا سعريًا في البنوك المختلفة، إذ سجل في البنك الأهلي المصري سعر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء.

أعلى سعر لبيع وشراء العملة الأمريكية

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أعلى سعر للشراء في «بنك مصر»، حيث بلغ 15.74 جنيه، فيما جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع الدولار بسعر 15.68 جنيه.

وتباين سعر الدولار في بنكي الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد، ليباع بأعلى سعر بقيمة 15.67 جنيه.

تباين أسعار بيع وشراء الدولار

وكما سجلت أسعار بيع وشراء العملة الأمريكية من بنك لآخر، اليوم السبت 12-3-2022، حيث سجّل الدولار سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العقاري المصري العربي، وفي بنك كريدي أجريكول سعر بيع الدولار هو 15.66 جنيه، مقابل 15.67جنيه للشراء، وأما سعر بيع الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدولار في بنك البركة لسعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبالمصرف المتحد وصل لسعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء.