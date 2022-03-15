سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-3-2022 في البنوك المصرية

تختلف أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة إذ يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدولار بشكل يومي مقابل الجنيه المصري، وذلك لأهميته في التأثير على المنتجات المختلفة.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك المركزي المصري ونك أبو ظبي الإسلامي وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الثلاثاء 15 مارس،

سعر الدولار فى بنك مصر

كما جاء سعر الدولار في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 15 مارس.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 15 مارس.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

كما سجل سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار فى بنك عودة

وجاء سجل الدولار في بنك عودة بسعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل الدولار في بنك قناة السويس سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.