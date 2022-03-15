البترول: ننفذ مشروعا لربط الشركات القابضة والتابعة بمنظومة رقمية موحدة

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير المالي لشركة ساب SAP العالمية للبرمجيات، لوكا موشيتش، والوفد المرافق، حيث بحثا آخر مستجدات جهود التحول الرقمي لقطاعات الطاقة بمصر والمنطقة، ومنها مشروعات التحول الرقمي بقطاع البترول، ضمن البرنامج السابع للتحول الرقمي بمشروع تطوير وتحديث القطاع، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركة العالمية، والاستفادة من خبراتها والحلول التكنولوجية المتميزة التي توفرها حتى الوصول للتحول الرقمي الكامل بقطاع البترول.

منظومة رقمية موحدة

وأكد الملا خلال اللقاء، أنّ قطاع البترول يعمل حاليا على تنفيذ مشروع طموح لربط الهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لهم في منظومة رقمية موحدة، تهدف لتوحيد مصادر البيانات والمعلومات ودعم اتخاذ القرار وسرعة وكفاءة العمليات، مشيرا إلى أنّ قطاع البترول يعد أحد أهم قطاعات الدولة الاقتصادية، وأنّ جهود التحول الرقمي به من شأنها أن ترسي مبادئ الحوكمة في منظومة الصناعة البترولية ككل في مصر، وتسهم في تحقيق أهداف التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، فضلا عن الإسهام بقوة في سرعة وكفاءة أداء العمليات وخفض التكاليف.

التحول الرقمي

وشدد الملا على أهمية الإسراع بعمليات التحول الرقمي الكامل في جميع الشركات وربطها بهيئة البترول والشركات القابضة والاستفادة من أفضل النماذج العالمية الناجحة في هذا المجال، وعلى ضرورة توافق الأهداف المشتركة مع شركة ساب لسرعة الانتهاء من المنظومة الرقمية الموحدة.

من جانبه، استعرض موشيتش نشاط الشركة في مصر والتعاون البناء مع عدة قطاعات بالدولة لتنفيذ مشروعات رقمية، مشيرا إلى سعي الشركة لبناء منظومة تخزين رقمي Cloud Storage كبيرة في مصر، بالتوافق مع توجه الدولة المصرية للتوسع في مشروعات التحول الرقمي.

وأكد تقدير الشركة للتعاون والعمل مع قطاع البترول المصري والجهود الكبيرة التي يتم بذلها من الجانبين لتنفيذ مشروع التحول الرقمي الكامل، وأنّ الشركة توفر حلولا تكنولوجية متكاملة في هذا الإطار، وبينها إنترنت الأشياء وتطبيقات متطورة لتحليل البيانات، ما يساهم بقوة في توفير رؤية عميقة وشاملة لمنظومة العمل ودعم التعاون بين أطراف المنظومة كافة.

حضر اللقاء المهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس أيمن عمارة، نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات، والمهندس محمد عبدالعزيز، رئيس شركة إنبي، والمهندسة إيمان وافي، مساعد رئيس هيئة البترول لنظم المعلومات، والمهندس محمد سامي، المدير التنفيذي لشركة ساب مصر، المهندس أسامة سالم، مدير عام تنمية الأعمال بشركة إنبي.