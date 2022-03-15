أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات الاعتذار عن أداء امتحانات الثانوية العامة 2022، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 11 يونيو المقبل طبقاً للخريطة الزمنية للعام الحالي المعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كيفية الاعتذار عن أداء امتحانات الثانوية العامة 2022 قبل موعدها

وحددت وزارة التربية والتعليم، خطوات الاعتذار عن أداء امتحانات الثانوية العامة 2022 بالنسبة للطلاب الذين لديهم أعذار قهرية قبل أداء الامتحان:

- التقدم بطلب للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر.

- تقوم الإدارة برفع طلب الاعتذار إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة.

- بحث العذر من عدمه لاعتماده من رئيس قطاع التعليم العام.

- تقديم مستندات معتمدة تثبت هذا العذر القهري مرضي أو غير المرضي.

- في حالة اعتماد العذر يكون للطالب الحق في أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

- وفي حالة استمرار العذر المرضي حتى نهاية امتحان الدور الثاني لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانوناً.

الأعذار القهرية أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة

بالنسبة للأعذار القهرية أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، إذا حدث للطالب عذر قهري مرضي أو غيره أثناء أدائه الامتحان في مادة أو أكثر يحول دون استمرار الطالب في أداء الامتحان

- يعرض الطالب على طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية لعمل تقرير طبي يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان.

- تقرير أخر من رئيس لجنة سير الامتحان .

- إرسال التقارير الطبية ولجنة السير إلى لجنة النظام والمراقبة في ذات اليوم لعرضها على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي .

- بحث التقارير الطبية والحالة للتأكد من وجود عذر أثناء الامتحان.

-عرض التقرير على رئيس قطاع التعليم العام للنظر في مدى أحقية الطالب لأداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه.