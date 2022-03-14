التعليم إعلان جدول وتفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022.. خلال أيام

جدول وموعد امتحانات الثانوية العامة 2022، من أكثر الكلمات بحثًا علي مؤشر البحث «جوجل»، من جانب طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور، وخاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد تدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية بالمدارس، وسط حالة من القلق بشأن تفاصيل الامتحانات وعقدها ورقياً أم الكترونيا.

11 يونيو.. بدء امتحانات الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ يوم 11 يونيو المقبل، طبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، عقد مؤتمر صحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال الأيام المقبلة للإعلان عن التفاصيل الكاملة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2022، وطرق عقدها إلكترونيا أو ورقيًا، وشكل الأسئلة، وأسئلة التقييم التي تقيس مستويات فهم نواتج التعلم.

24 مارس أخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة للكنترولات

وفي سياق أخر، تواصل المدارس الثانوية علي مستوي الجمهورية، تسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2022 للكنترولات، بعد الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب، وتسليمها للمدارس خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ يوم 24 مارس الجاري، أخر موعد لتسليم الاستمارات للكنترولات، استعدادًا لحصر أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة وتسليمها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه يحق للمدارس فصل الطلاب الذين لم يسجلوا استمارة الامتحانات أو التقدم بأي أوراق تثبت نيتهم في حضور امتحانات الثانوية العامة هذا العام، لافتاً إلى أن حالة واحدة يستطيع الطالب تسجيل الاستمارة، إذا كانت المدرسة التابع لها الطالب لم تسلم الاستمارات إلى كنترولات الثانوية العامة.