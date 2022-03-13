التعليم: فصل طلاب الثانوية العامة لعدم تسجيل الاستمارة «إجراء قانوني»

اتخذ عدد من مدارس الثانوية العامة، إجراءات بفصل الطلاب غير الملتزمين بتسجيل وملء استمارة امتحانات الثانوية العامة 2022، من بينها مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية الرسمية لغات بالدقي، التي قررت فصل 16 طالبا مقيدا بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة، بعدما تبين عدم قيامهم بتسجيل الاستمارة الإلكترونية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدم ملء الاستمارة الورقية الخاصة أيضا بالامتحانات في المدرسة، ولم يتقدموا بأي أوراق تثبت نيتهم دخول امتحانات هذا العام.

التعليم: لن ننتظر أي طالب لم يسجل استمارة الثانوية العامة

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فصل الطلاب الممتنعين عن تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 /2022، إجراء صحيح وقانوني، والوزارة لن تنتظر أكثر من ذلك، لتكون على دراية بإجمالي العدد الذي سيخوض الامتحانات قبل وضع الخطط والترتيبات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة أتاحت تسجيل استمارة الامتحانات لمدة شهر، من 24 يناير حتى 24 فبراير الماضيين، وسمحت لمدارس الثانوي بمد فترة تسجيل الاستمارة الورقية إلى 6 مارس الجاري، وهناك طلاب لم يسجلوا، إلكترونيا أو ورقيا، وهو ما يتعارض مع ترتيبات الوزارة لوضع خطة الامتحانات، من حيث عدد المراقبين والملاحظين واللجان والطباعة والإجراءات الاحترازية وغير ذلك من إجراءات وترتيبات كثيرة.

الطلاب لم يتقدموا بأي أوراق تثبت نيتهم دخول امتحانات

وتابع المصدر، بأنه جرى استبعاد من رفضوا تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022، وفصلهم من المدرسة، لعدم التزامهم بالمواعيد المقررة، خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لتأخر الطلبة في تسجيل الاستمارة الإلكترونية في المواعيد المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدم تقديم أي أوراق تثبت نيتهم دخول امتحانات هذا العام.